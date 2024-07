Relais & Châteaux cresce: 11 nuovi indirizzi nel mondo

Si allarga la famiglia Relais & Châteaux. L’associazione di hotel e ristoranti di lusso dà il benvenuto a 11 nuovi indirizzi.

Le new entry si trovano in Africa (Botswana), negli Stati Uniti (Louisiana), in Europa (Spagna, Romania e Francia), Medio Oriente (Israele ed Egitto) e Asia (Cina e India). Tra queste anche due nuove aperture: l’hotel Les Lumières a Versailles, al debutto a fine luglio, e Les Clos Vauban a Langres, al debutto a fine ottobre.

“Sono lieto di dare il benvenuto in Relais & Châteaux a queste undici nuove dimore, che arricchiscono la nostra attuale offerta - commenta Laurent Gardinier, presidente di Relais & Châteaux -. I nostri associati condividono la passione per l’autenticità e il territorio: ognuno di loro si impegna a sublimare, trasmettere e tutelare il patrimonio culinario, culturale, architettonico e naturale della propria regione”.