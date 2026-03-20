Relais & Châteaux sbarca in Belize, 9 nuovi affiliati

Nove dimore portano a 580 gli indirizzi indipendenti che costituiscono la collezione Relais & Châteaux, che rafforza la sua presenza globale con la prima chiave in Belize.

“La nostra associazione ha intrapreso un cammino sostenibile nell’intento di contribuire, attraverso la cucina e l’ospitalità, alla costruzione di un mondo più rispettoso e più solidale, in armonia con il pianeta” afferma Laurent Gardinier, presidente R&C.

I nuovi associati che “condividono gli stessi nostri valori e una passione comune per la bellezza e il gusto” hanno proporietà in Turchia, Francia, Stati Uniti, Messico e Belize.

Tra gli hotel e le residenze storiche spiccano le 10 suite e 7 ville di Prana Maya Island Resort, sull’isola privata Placencia Caye nel Belize, le 24 ville modellate come un villaggio anatolico tradizionale di KeyUrla, in Turchia, e i 18 appartamenti “sci ai piedi” di Lumière by Dunton in Colorado.