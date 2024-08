Remote Lands e Aman per le Private Jet Expeditions 2025

Remote Lands, t.o. specializzato in prodotti ultralusso, ha presentato le sue Private Jet Expedition 2025. Si tratta di itinerari sviluppati in partnership con Aman, brand del segmento luxury hospitality, destinati a un massimo di 18 ospiti verso numerose destinazioni, dal Marocco al Bhutan, a base di storia, cultura, cucina e spiritualità.



Ogni viaggio può essere personalizzato, include il trasporto privato a bordo di un Airbus ACJ 319 e il soggiorno nelle proprietà di Aman. A tutto ciò si aggiungono esperienze più che esclusive come un giro in elicottero intorno al Monte Everest seguito da una colazione a base di champagne a oltre 4mila metri d'altezza, o un trekking verso il Monastero di Taktsang, o ancora un fashion show con i migliori designer di moda della Cambogia.