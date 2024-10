Riapre Kasbah Tamadot, il retreat di Branson in Marocco chiuso dal terremoto

Riapre oggi Kasbah Tamadot, il retreat marocchino di Sir Richard Branson sulle montagne dell’Atlante, che è tornato alla vita dopo un anno di lavori di restauro seguiti al devastante terremoto che ha colpito la regione.

L'hotel riapre con l'edificio principale completamente restaurato, un nuovo ristorante chiamato Asayss e sei riad unici, ognuno costruito su uno spazio aperto paesaggistico con viste sulle montagne dell'Atlante, con i quali le dimensioni della proprietà originale passano da 28 a 42 camere. “È stato devastante vedere l'impatto del terremoto dell'anno scorso, quando ho visitato il retreat solo pochi giorni dopo. Anche di fronte alle avversità, è stato stimolante vedere l'ospitalità e il calore del popolo berbero, anche quando molti di loro avevano perso familiari e case” dice Richard Branson.

Gli straordinari riad con tre camere da letto di nuova concezione possono ospitare fino a 10 persone, con ogni camera dotata di bagno privato, area salotto e terrazza, con l'aggiunta di uno spettacolare rooftop tented suite, dotata di vasca idromassaggio sulla terrazza sul tetto, che va a creare una versione spettacolare e moderna di un tradizionale tetto di riad. Ogni riad offrirà agli ospiti anche la propria area piscina privata. Decorati individualmente in stile tradizionale marocchino, gli interni presentano arredi realizzati a mano da artigiani della comunità berbera locale supportati dalla Eve Branson Foundation.

Le camere e le suite del riad possono essere prenotate sia individualmente che collettivamente. L'area principale della piscina a sfioro del Kasbah Tamadot rimane una delle caratteristiche più sorprendenti dell'hotel, circondata da viste a 360 gradi sulle montagne dell'Alto Atlante e gli ospiti possono sfruttare al meglio i trattamenti termali locali, tra cui un tradizionale hammam, nonché lezioni di cucina marocchina autentica ed escursioni guidate e in bicicletta nelle montagne dell'Atlante circostanti.

“Kasbah Tamadot è sinonimo delle montagne dell'Alto Atlante e delle comunità berbere circostanti. So di parlare a nome di tutto il team per dire quanto siamo incredibilmente felici di riaprire la Kasbah per intero e di dare il benvenuto ai nostri ospiti passati, presenti e futuri” dice David Redouane Assabbab, direttore generale di Kasbah Tamadot.