Rocco Forte Hotels supporta ‘From Italy, With Love’ per promuovere l’Italia negli States

Rocco Forte Hotels supporta ‘From Italy, With Love’, l’iniziativa che, dal 5 settembre per due mesi, porta a New York le eccellenze italiane.

Esperienza di shopping immersiva senza precedenti, l’evento promuove nel mercato statunitense il patrimonio italiano che si fonda su moda, design, cucina con oltre trecento prodotti esclusivi provenienti da oltre centocinquanta partner rinomati; e l’introduzione di oltre trenta nuovi marchi.

La manifestazione, al via in occasione del debutto della New York Fashion Week, prevede a partire da sabato 7 settembre e fino a fine ottobre un ricco calendario di eventi, incontri e iniziative a tema moda, design, enogastronomia e vivere italiano, ospitati su ogni piano di Bloomingdale’s.