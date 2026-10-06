Rocco Forte propone il Gran Tour d’Italia attraverso la mixology

Un inedito tour fra le proprietà italiane attraverso la mixology. È la proposta di Rocco Forte Hotels con Italy Grand Tour by the Glass, viaggio che combina luoghi, personaggi e tradizioni che hanno reso “l’arte del bere all’italiana” protagonista nel mondo.

Per la prima volta, il viaggio prende forma dalla prospettiva del bancone del bar attraverso quattro ricette della miscelazione che hanno segnato la cultura e arricchito l’immaginario di altrettante città.

All’Hotel Savoy di Firenze protagonista è il Negroni, il più cosmopolita tra i cocktail italiani derivato dalla variazione del seltz con il gin sulla base dell’Americano, richiesta nello storico Caffè Casoni agli inizi del Novecento dall’istrionico Conte Camillo Negroni. All’Hotel De Russie di Roma è invece la volta del Cardinale, spesso descritto come “Negroni in smoking” per via dell’eleganza data dalla sostituzione del vermouth rosso con il vermouth dry. Le origini restano sospese fra Roma e Parigi e raccontano una storia di eleganza, incontri e influenze reciproche sancite nel gemellaggio del 1956, dall'eredità culturale condivisa e dall'atmosfera della Dolce Vita, quando cinema, moda, arte e vita mondana tessevano la trama di uno stile di vita che tuttora esercita il suo fascino.

Si scende poi in Sicilia, a Villa Igiea a Palermo, dove il racconto della mixology si intreccia con quello dell'imprenditoria italiana attraverso il Marsala e la famiglia Florio con la variante contemporanea del Palermo-Torino, nato dall’incontro simbolico tra due prodotti iconici, il vermouth torinese e il vino siciliano. E infine Milano, dove al The Carlton si celebra l'unione tra il Bitter Campari e il Vermouth di Torino da cui nacque il Milano-Torino, cocktail destinato a conquistare il pubblico internazionale con il nome di Americano grazie al favore riscosso tra i viaggiatori statunitensi che frequentavano i caffè della Galleria Vittorio Emanuele II.