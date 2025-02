Che cos’è il lusso? È la domanda chiave per chi vuole vendere e offrire prodotti di alto e altissimo livello. Negli anni, abbiamo raccolto mille risposte: dal servizio (in guanti bianchi oppure no) alle attenzioni, dallo sfarzo al tempo regalato, dall’esperienza alla memoria.

Il siero magico per la pelle lasciato accanto al cuscino la sera. Il ricordarsi che sei italiana e che al momento del caffè, forse, preferisci un espresso. Ma soprattutto l’esperienza. Cosa non si può fare da soli, in un viaggio a Edimburgo, Rocco Forte lo fa fare.

Per l’occasione, alle signore è stata consegnata una sciarpa scozzese e una spilla per appuntarla. I signori, invece, hanno ricevuto un kilt completo, realizzato su misura per ciascuno di loro. Per tutti, appuntamento in fitting room, dove si è imparato come indossare correttamente gli abiti.

Il lusso è nella cura

La cura del cliente, è vero, è uno dei pilastri dell’accoglienza di lusso. Ma in questo caso, si è vista esplodere in maniera sorprendente. Lo Showcase 2025, infatti, ha coinciso con la tempesta Eowyn, che ha flagellato anche la Scozia, rendendo inaccessibile anche Edimburgo. Il risultato è stato scontato: voli a terra e programma stravolto.

La risposta è stata la cura. Nessuno è rimasto solo: per tutti si è cercato di intervenire per rendere interessante e produttiva una giornata in cui anche solo camminare per le strade della città era complicato.

Il tutto cercando di riprogrammare attività, viaggi e arrivi di chi ancora doveva approdare a Edimburgo.

Il lusso è nel sorriso

Il programma è ripreso il giorno successivo. E malgrado le notti insonni e le difficoltà oggettive, la caratteristica principale è stata il sorriso. Sorrideva il direttore del The Balmoral, sorrideva il vicepresidente sales Jan Arnold, sorridevano i concierge e i doormen, sorridevano i sales dei diversi hotel del gruppo, arrivati a Edimburgo per rotte fortunose.