La Luxury Travel Intelligence ha assegnato a Roma il secondo posto al modo per nuove aperture di hotel extra lusso, alle spalle di Londra. E in effetti sulla Capitale continuano a concentrarsi gli investimenti dei principali brand di lusso e dei maggiori player del settore, tanto che la stima per il 2025 è quella di un aumento delle camere extra lusso del 30% e di un raddoppio nei prossimi 5 anni.

Quest’anno, per intento, è attesa l’apertura del Corinthia Rome (60 camere e 21 suite) dell’omonimo gruppo maltese che ha acquisito l’ex sede della Banca Centrale d’Italia in piazza del Parlamento. Altra novità di quest’anno, aperta ieri, è Casa Monti, prima proprietà italiana della francese Leitmotiv che si sviluppa su sei piani e che porta la firma della progettista Laura Gonzalez.

A fine anno sarà inaugurato anche l’Orient Express, già storico Hotel de La Minerva e unico hotel della Capitale che domina la cupola del Pantheon, frutto dell’accordo tra il marchio del Gruppo Accor e il Gruppo Arsenale. Anche Romeo Collection sbarca nella Capitale, in via di Ripetta, con il Romeo Roma progettato da Zaha Hadid Studio. Avrà 74 camere e suite extralusso con vista sui tetti della città e un ristorante firmato dal pluristellato chef Alain Ducasse.

Ancora non è nota invece la data di apertura dell’annunciato Nobu Hotel and Restaurant Roma dell’attore Robert De Niro, dello chef Nobu Matsuhisa e del produttore cinematografico Meir Teper. Situato in via Veneto avrà 122 camere e suite, tra le quali una di 500 mq.

Nel 2025, si legge su Milano Finanza, apriranno anche il Grand Hotel Nazareno ricavato nell’ex scuola più antica d Europa; il Baccarat Hotel Rome, in via Veneto; il Thompson Rome by Hyatt e il Rosewood che, con 157 camere e 44 suite, sarà ospitato nell ex sede della BNL.

In piazza San Silvestro, Palazzo Marini diventerà un hotel Four Season. L’intervento si preannuncia come una delle più importanti operazioni immobiliari e vanta un investimento complessivo di oltre 500 milioni di euro.

Avviata anche la ristrutturazione dei 10 villini ex Unicredit di via Boncompagni che saranno trasformati nel complesso alberghiero di lusso Mandarin Oriental, la catena di Hong Kong che ha investito sul progetto 80 milioni di euro. Apertura prevista: 2026.