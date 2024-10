Dal Qatar al Messico, passando per il Giappone e l’Europa. La pipeline 2025 di Rosewood evidenzia la volontà di crescita del gruppo, che ha in previsione anche un incremento di proprietà sull’Italia, con un 2026 che dovrebbe vedere lo sbarco a Roma e a Milano.

Ospitati in due torri ispirate alle barriere coralline nei mari che circondano il Qatar, Rosewood Doha e Rosewood Residences Doha saranno costituiti da un hotel extralusso con 155 camere e suite, 162 appartamenti con servizi per soggiorni a lungo termine e 276 residenze disponibili per l'affitto. L'hotel sarà una delle destinazioni culinarie più dinamiche della città con una serie di punti vendita innovativi tra cui tre concept speciali, un ristorante mediterraneo, una cigar lounge, una biblioteca e un mercato. Dotata di una ballroom di 1.050 metri quadrati e 8 sale riunioni, la proprietà presenterà molteplici sedi per eventi privati. L'hotel introdurrà anche Asaya, un innovativo concetto di benessere urbano che offre soluzioni innovative per la trasformazione personale.

Il Giappone vedrà invece la nascita di Rosewood Miyakojima, un all-villas da 55 strutture con piscine private, giardini paesaggistici e viste sul mare. Ideati dallo studio olandese Piet Boon, l'architettura e gli interni sono progettati per immergere gli ospiti nell'ambiente naturale ed esprimere armonia con l'isola attraverso l'ampio uso di materiali locali. Quattro ristoranti e bar arricchiranno l’offerta. Le attività ricreative in loco includeranno un Rosewood Explorer's Club, il programma di Rosewood per i più giovani progettato per ispirare creatività e immaginazione e Asaya, il concetto pionieristico di benessere integrato di Rosewood, che offrirà sale per trattamenti immerse in giardini privati.

È pronto ad aprire ad inizio 2025 il Rosewood Mandarina, il resort collocato sulla Riviera Nayarit in Messico, zona di espansione per il turismo lusso. Rosewood Mandarina ospiterà 134 suite, ciascuna completamente attrezzata con terrazze private, piscine e viste mozzafiato, oltre a una serie di residenze private. Gli ospiti potranno scegliere tra cinque bar e ristoranti che vanno da un ristorante in cima a una montagna a uno spot sulla spiaggia sul bordo della scogliera. Il resort offrirà inoltre quattro piscine, una spa Asaya e ampie strutture per il fitness.

Infine, l’Europa.

Rosewood sbarcherà ad Amsterdam con la sua prima proprietà nei Paesi Bassi. Ospitata nell'ex Palazzo di Giustizia, la proprietà si affaccerà sul Prinsengracht (il canale del Principe). Anche la posizione dell'hotel è speciale in quanto fa parte del distretto dei canali di Amsterdam, patrimonio mondiale dell'Unesco.L’hotel offrirà 134 camere e suite, molte delle quali vantano viste spettacolari sui due canali adiacenti, tranquilli cortili interni e viste sui tetti. I servizi includeranno tre ristoranti e bar, un'Asaya Spa, un centro fitness, una piscina coperta e una ballroom per eventi da quasi 1000 metri quadrati.

E poi Londra, con The Chancery Rosewood nel quartiere di Mayfair, con il restauro di un iconico edificio dell’architetto Sir David Chipperfield. The Chancery Rosewood offrirà 144 camere e suite, nonché spazi pubblici rivitalizzati e ristoranti progettati da Tristan Auer e Bar Studio. Inoltre una struttura benessere progettata da Yabu Pushelberg, diversi punti vendita al dettaglio e una selezione di spazi per riunioni ed eventi, tra cui una ballroom all'avanguardia. L'hotel sarà la seconda proprietà di Rosewood Hotels & Resorts a Londra e la nona in Europa.