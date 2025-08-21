Rosewood sbarca nella Napa Valley con Rosewood Calistoga

Debutterà nel 2027 nella Napa Valley, in California, il nuovo Rosewood Calistoga. Immerso in 118 acri tra colline e boschi, il resort e le Rosewood Residences offrono un rifugio dove design, natura e convivialità si intrecciano.

Atelier Marsh reinterpreta l’eredità di Ed Tuttle, con 129 camere e residenze che seguono il crinale e richiamano materiali e texture locali, evocando un senso di appartenenza e armonia stagionale. La cucina celebra la provenienza locale: orti propri, prodotti agricoli e vini delle cantine vicine si fondono in un menù che spazia da frutti di mare sostenibili a carni biologiche, con cocktail bar e ristorante a bordo piscina a completare l’esperienza.

Il benessere è al centro con Asaya, spa integrata, giardini, idroterapia e percorsi rigeneranti. Le residenze, 20 ville e 13 lotti, offrono uno stile di vita autentico, con servizi esclusivi e accesso al programma Rosewood Reserve.

Rosewood Calistoga invita a rallentare, scoprire e celebrare la Napa in ogni dettaglio, tra gusto, relax e connessione con la natura e la comunità.