TTG Italia

Rosewood sbarca nella Napa Valley con Rosewood Calistoga

Rosewood sbarca nella Napa Valley con Rosewood Calistoga

Debutterà nel 2027 nella Napa Valley, in California, il nuovo Rosewood Calistoga. Immerso in 118 acri tra colline e boschi, il resort e le Rosewood Residences offrono un rifugio dove design, natura e convivialità si intrecciano.

Atelier Marsh reinterpreta l’eredità di Ed Tuttle, con 129 camere e residenze che seguono il crinale e richiamano materiali e texture locali, evocando un senso di appartenenza e armonia stagionale. La cucina celebra la provenienza locale: orti propri, prodotti agricoli e vini delle cantine vicine si fondono in un menù che spazia da frutti di mare sostenibili a carni biologiche, con cocktail bar e ristorante a bordo piscina a completare l’esperienza.

Il benessere è al centro con Asaya, spa integrata, giardini, idroterapia e percorsi rigeneranti. Le residenze, 20 ville e 13 lotti, offrono uno stile di vita autentico, con servizi esclusivi e accesso al programma Rosewood Reserve.

Rosewood Calistoga invita a rallentare, scoprire e celebrare la Napa in ogni dettaglio, tra gusto, relax e connessione con la natura e la comunità.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana