Rosewood Schloss Fuschl apre le porte agli ospiti. La fotogallery

Apre il Rosewood Schloss Fuschl, l’attesissima struttura firmata Rosewood in Austria che fa rinascere le tradizioni austriache attraverso il restauro accurato del castello del XV secolo. La struttura dispone di 98 camere arredate, tra cui 42 suite e sei chalet, e costituisce la porta d'ingresso alla regione austriaca del Salzkammergut, offrendo un accesso unico ai suoi splendidi paesaggi. Il resort si completa con una Asaya Spa su misura radicata nella filosofia del benessere austriaca e con un beach club per il tempo libero, Schloss Fuschl See Club, con accesso diretto all'acqua. Questa apertura segna la seconda proprietà di Rosewood Hotels & Resorts in Austria.

Costruito originariamente nel 1461 come residenza di caccia per i principi arcivescovi di Salisburgo, il castello di Fuschl ha fatto da sfondo a cacce leggendarie e riunioni di corte per oltre tre secoli. La struttura ha ospitato un'illustre serie di ospiti nel corso degli anni, da iconiche star del cinema, come Romy Schneider della famosa trilogia cinematografica di Sissi parzialmente prodotta nello Schloss Fuschl, a dignitari stranieri. La sua trasformazione in hotel di lusso nel 1947 segnò un nuovo capitolo.

Nella nuova versione della struttura come Rosewood Schloss Fuschl, ogni aspetto del design rende omaggio alla sua ricca storia e all'ambiente naturale della regione. L'intero resort si ispira alla flora e alla fauna locale, con spazi pubblici tra cui la spa e le camere progettate dallo studio di design internazionale G.A Group e suite e chalet storici progettati dallo studio di interior design austriaco Bauer Stahl, con colori che riflettono le tavolozze di primavera, estate, autunno e inverno. Mini bar dipinti a mano raffiguranti le quattro stagioni dell'artista locale austriaca Marie Hartig sono presenti in tutte le camere, fondendo perfettamente la tradizione con il lusso contemporaneo.

Il food

Dalle colazioni alpine, i pranzi e le cene a base di prodotti locali, al tè pomeridiano con assaggi di strudel stagionale, Rosewood Schloss Fuschl si presenta come una destinazione dinamica per il food and beverage, che spazia dalla cucina ispirata al Salzkammergut alle prelibatezze di pesce provenienti da fattorie e fornitori vicini, con una collezione di 6 fra ristoranti e bar tutti progettati dallo studio di interior design tedesco DiPPOLD.

Esperienza particolare quella dello Schloss Fuschl See Club, che porta lo spirito di un lussuoso beach club sulle Alpi austriache, invitando gli ospiti a trascorrere giornate e serate in riva al lago rilassandosi in esclusive cabine aperte sia agli ospiti dell'hotel che ai visitatori esterni.

Le esperienze

Sia che si intraprendano tour privati ​​fuori orario di vari musei locali con concerti privati, escursioni in mongolfiera sulle Alpi o laboratori di creazione di ‘dirndl’, ogni esperienza al Rosewood Schloss Fuschl invita gli ospiti a esplorare l'essenza di Salisburgo. L'ampio resort offre una varietà di esperienze di montagna, dalle escursioni guidate e l'osservazione delle stelle alla navigazione ecologica su navi elettriche ed escursioni con il maestro pescatore locale che è responsabile della gestione dell'adiacente Schloss Fuschl Fishery dal 1987. Con lo sfondo delle Alpi austriache, gli ospiti possono esplorare le usanze invernali della regione, divertirsi sullo slittino sotto il cielo stellato, partecipare a gare di schiocco di fruste ed esplorare gli autentici mercatini di Natale.

Rosewood Schloss Fuschl offre anche accesso esclusivo al mondo dell'arte contemporanea attraverso tour privati ​​fuori orario. Il resort offre anche un programma locale unico che immerge gli ospiti nel ricco patrimonio artigianale della regione del Salzkammergut, con esperienze straordinarie come l'escursione nell'atelier austriaco di ombrelli, dove gli ospiti hanno accesso esclusivo al negozio e laboratorio di ombrelli Kirchtag fondato nel 1903.