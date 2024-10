Sandals: new entry nel segno dell’up level al Saint Vincent and the Grenadines

Suite a due piani con piattaforma privata per tuffarsi nel mare di una baia caraibica. Sono le nuove Vincy Two-Story Overwater Villas, novità marchiata Sandals al Saint Vincent and the Grenadines, resort del brand Sandals First, con una nuova collezione di 10 ville che si sviluppano su due livelli, per una superficie complessiva di 116 mq di spazio abitativo interno e outdoor.

Il piano inferiore dispone di una zona notte con letto king-size, terrazza e gradini per l’accesso diretto in mare. All’arrivo gli ospiti vengono accolti dal proprio maggiordomo, in una lounge sulla spiaggia e accompagnati alla propria villa. Soggiornando nelle Vincy Villas si può sperimentare lo Chef’s Table del ristorante communal-style per vivere un’esperienza all’insegna dei prodotti locali.

Il Sandals Saint Vincent and the Grenadines è un all-inclusive con 301 camere e suite, realizzato in un angolo riservato ed esclusivo dei Caraibi orientali, con le sistemazioni più ampie e contemporanee del portfolio Sandals.

Silvana Piana