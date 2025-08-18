Sani Resort lancia il nuovo programma wellness Sani Elixirium

Debutta a settembre il nuovo programma wellness di Sani Resort, sulla Penisola Calcidica in Grecia. Il programma, che va sotto il nome di Sani Elixirium, è stato progettato da Delphi Awakening e dalla dottoressaTina Grigoriou.

Si tratta di un'esperienza di benessere su misura radicata nella mitologia greca e nella mindfulness moderna, pensata per aiutare gli ospiti a rallentare, riconnettersi con se stessi e impegnarsi in pratiche trasformative.

Il programma include attività come sessioni di mindfulness mitica, bagni sonori per l'osservazione delle stelle e viaggi d'amore di coppia. Saranno disponibili diversi workshop curati per coppie e singoli, pensati per essere profondi ma accessibili. Ogni sessione fonde rituali antichi con il benessere contemporaneo ed è studiata per migliorare l'esperienza di benessere generale degli ospiti durante il loro soggiorno al Sani.

Alle coppie in particolare il programma Elixirium dedica uno spazio intimo per la connessione, la riflessione e il rinnovamento. I workshop personalizzati includono “Amore Sacro”, un viaggio verso noi stessi, una fusione di movimento, suono e meditazione che apre il cuore, pensati per aiutare le coppie a riscoprire la magia della loro relazione. Attraverso esercizi guidati di gratitudine e pratiche di connessione intima, i partner si sentiranno più in sintonia e riconoscenti l'uno per l'altro. Tutti i workshop possono essere abbinati a trattamenti spa come massaggi di coppia aromaterapici per un'esperienza più approfondita.

I workshop pensati per i singoli offrono un'opportunità di profondo rilassamento e autoriflessione. Dai suggestivi bagni sonori e dalla cerimonia rituale dell'alba di Apollo, ispirata al dio del sole e della musica, ai bagni sonori per l'osservazione delle stelle e alla cerimonia del tramonto di Estia, che celebra il passaggio dal giorno alla notte, Sani Elixirium offre l'ambiente ideale per la pace post-estate e la riflessione interiore nel mese di settembre.