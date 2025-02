Satopia Travel: esperienza per filantropi sul Lago di Como con George e Amal Clooney

Un’esperienza filantropica con George e Amal Clooney, per trascorrere cinque giorni sul Lago di Como in compagnia dei due straordinari anfitrioni e raccogliere oltre 1 milione di dollari a sostegno diretto della Clooney Foundation for Justice (CFJ).

È una delle proposte esperienziali organizzate da Satopia Travel per quest’estate, riservata a soli 16 ospiti, e prevede un soggiorno con diverse attività al Passalacqua, il pluripremiato hotel della famiglia De Santis, con la possibilità di incontrare i leader della Fondazione, i maggiori filantropi del mondo e approfondire i temi della giustizia e delle azioni più impattanti messe in campo dalla CFJ.

Fra le diverse attività previste, cene private, un esclusivo Garden Party ospitato da George e Amal Clooney, che creerà uno spazio intimo per conversazioni di alto livello e connessioni significative, conversazioni con la leadership del CFJ sulle iniziative urgenti per la giustizia, dalla difesa dei giornalisti perseguitati alla richiesta di responsabilità dei criminali di guerra.

E ancora, esclusive escursioni sul lago di Como con accesso privato a ville storiche, monumenti culturali e gite panoramiche in barca, una serata all'iconico teatro Sociale di Como, dove gli ospiti potranno assistere a uno spettacolo appositamente curato e infine un brunch di saluto, con un ultimo incontro con vista sul lago.