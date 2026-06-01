In un mondo sempre più frenetico e iperconnesso “le persone cercano opportunità per disconnettersi, rilassarsi ed essere pienamente presenti: ciò si riflette nel crescente numero di treni di lusso che entrano sul mercato”. Gary Franklin, senior vice president Trains & Cruises di Belmond, inquadra su TTG Luxury magazine cosa sta succedendo nel mondo dei viaggi lusso: la ricerca di consapevolezza, di tempo per staccare, sta facendo moltiplicare l’offerta di viaggi slow, siano essi a bordo di un treno di lusso o di navi che pigre scivolano su fiumi e canali.

Il tema del viaggio slow è, in qualche maniera, il cuore del racconto di Belmond, uno dei primi player a credere, già in tempi non sospetti, nella possibilità di successo di un prodotto diverso. “Lo slow travel - definisce Franklin -, nella sua essenza, significa scegliere la profondità piuttosto che la velocità”. Una profondità che, oggi, è l’esigenza primaria dei luxury travellers e, in realtà, dell’uomo contemporaneo.

“Significa viaggiare con consapevolezza, concedendosi il tempo necessario per assaporare appieno una destinazione, anziché affrettarsi a visitare i luoghi più interessanti – aggiunge Franklin -. Viaggiare lentamente crea lo spazio per disconnettersi da una routine iperconnessa, per essere presenti e per dare priorità al riposo, alla riflessione e al tempo prezioso trascorso con i propri cari. Noi di Belmond interpretiamo lo slow travel come “slow luxury”, dove il tempo stesso diventa il piacere supremo. Progettiamo viaggi in cui l’esperienza non è solo la destinazione, ma lo svolgersi del percorso, attraverso il paesaggio, la cultura e un forte senso del luogo. Tutto ciò prende vita attraverso un servizio altamente personalizzato, caloroso e intuitivo piuttosto che formale”.

Il treno, allora, diventa non solo un mezzo lento, ma anche un contenitore di tempo, attraverso la storia che si ripercorre all’interno delle carrozze.

“Il lusso non è più definito esclusivamente dai beni materiali; in Belmond crediamo che il tempo stesso sia diventato uno dei lussi più preziosi della vita – spiega il vice president -. Le nostre carrozze sono intrise di storia e danno vita al romanticismo e alla nostalgia dell’epoca d’oro dei viaggi. I nostri ospiti sono costantemente affascinati dal patrimonio, dall’eleganza e dalle storie nascoste intessute in ogni treno e in ogni viaggio”.

Nei viaggi lenti, Belmond arricchisce la sua offerta anche con le sue particolari crociere fluviali. “Le crociere fluviali offerte da Les Bateaux Belmond rappresentano forse il modo più romantico per scoprire una destinazione con calma, attraverso la gastronomia, il vino, la storia, l’arte e la natura – aggiunge -. Mentre molti marchi si affacciano al settore, il successo dipende dalla capacità di offrire un’immersione unica nella destinazione e un’autentica scoperta della cultura locale. Les Bateaux Belmond si distingue proprio per il suo profondo legame con il territorio”

L’intervista completa su TTG Luxury magazine, disponibile online a questo link