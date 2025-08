L’ultima rivelazione di Seabourn è la straordinaria crociera di 94 giorni “Pole to Pole: Grand Expedition” a bordo della Seabourn Venture, nave di piccole dimensioni progettata per le spedizioni.

“Si tratta di qualcosa di nuovo per noi: dall’Alto Artico all’Antartide, gli ospiti navigheranno attraverso alcuni dei luoghi più remoti e mozzafiato della Terra” dichiara Mark Tamis, presidente di Seabourn.

In partenza il 17 agosto 2027 dopo una notte a Reykjavik seguita da un charter per l’imbarco a Kangerlussuaq, in Groenlandia, il viaggio di 90 giorni dall’Artico Superiore fino all’Antartide di oltre 20.500 miglia nautiche termina a Ushuaia, con un volo post-crociera per Buenos Aires, il 19 novembre 2027. Offre 60 giorni di esperienze, tra cui tre giorni nella remota Isola di Ellesmere e 6 giorni di Passaggio a Nord-Ovest e toccherà 14 paesi, inclusi Antartide, Georgia del Sud e Isole Falkland.

Trentatre giorni di navigazione sono dedicati all’attraversamento dell’equatore e dei tropici, dove si visitano le isole di Caraibi e Sud America. A bordo, il servizio lusso prevede cucina gourmet, suite con veranda privata e spedizioni guidate da un gruppo di 23 scienziati.