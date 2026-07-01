‘Sicilian Odyssey’, nei luoghi del nuovo colossal di Nolan con Rocco Forte Hotels

In attesa del nuovo colossal di Christopher Nolan, Rocco Forte Hotels lancia ‘Sicilian Odissey’, un itinerario pensato per gli ospiti di Villa Igiea e del Verdura Resort sulle orme di Ulisse e dei luoghi che hanno ospitato le riprese di The Odyssey.

Il viaggio si sviluppa in tre tappe. La prima è l’isola di Mothia, all’interno della Riserva Naturale dello Stagnone, che si ritiene essere uno dei luoghi di approdo di Ulisse. Dopo una passeggiata tra vigne di Grillo, si potrà visitare il Museo Whitaker dell’eponima Fondazione, che custodisce l’Efebo di Mothia, datato al V secolo a.C, e che ritrarrebbe un eroe omerico, il mirmidone Alcimedonte, auriga del carro di Achille. Sull’isola sarà possibile assaporare in un giardino segreto prelibatezze quali il cous cous e la caponata.

L’itinerario prosegue poi nella Riserva Naturale dello Zingaro, con due ore di navigazione in yacht da Villa Igiea alla scoperta di faraglioni, grotte e scogliere uniche. Gli ospiti avranno anche la possibilità di concedersi un tuffo nelle acque cristalline della riserva.

Ultima tappa è l’Isola di Favignana, che ha fatto da sfondo a diverse scene chiave del film. Immancabili le soste in barca a Cala Rossa, Cala Rotonda, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e nel porto del paese, trasformato dal regista Christopher Nolan in antico porto greco. Sull’isola sarà poi possibile visitare la Tonnara Florio e scoprire l’arte della lavorazione del tonno, esportato dall’isola in tutto il mondo nell’800 da Vincenzo Florio.

Il racconto prosegue poi in versione fotografica a Villa Igiea e al Verdura Resort, con due esclusive esposizioni delle più belle immagini dal set, courtesy di Universal.