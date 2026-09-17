Silversea, 4 categorie per le sue suite

Silversea divide in 4 categorie le sue 17 tipologie di suite: Oceanview, Veranda, Residence e Villa, ciascuna con una serie specifica di comfort e vantaggi.

“Gli ospiti scelgono di viaggiare con Silversea più e più volte grazie all'atmosfera intima delle nostre navi e all'attenzione personale che ne deriva - ha dichiarato Bert Hernandez, presidente di Silversea -. Le nostre nuove categorie di suite ci permettono di valorizzare ulteriormente questo punto di forza. Che si tratti di accesso anticipato alle prenotazioni per la spa e i ristoranti o di tempo dedicato con il capo sommelier di bordo, stiamo rafforzando quel servizio personalizzato che da sempre contraddistingue Silversea, mantenendo e ampliando al contempo i servizi inclusi che gli ospiti conoscono e apprezzano”.

Fra le categorie, le Oceanview sono interpretate dalle suite Panorama e Vista, caratterizzate da ampie vetrate con vista panoramica sull'oceano; le Veranda si suddividono in suite Premium Veranda, Deluxe Veranda, Superior Veranda, Classic Veranda e Veranda, tutte dotate di balcone privato.

E ancora, le Residence sono le suite Junior Grand, Signature, Silver, Premium Medallion e Medallion, che offrono zone notte e zone giorno separate per gli ospiti alla ricerca di maggiore spazio, mentre le Villa cono le suite Otium, Master, Owner's, Grand e Royal, le sistemazioni più ampie del marchio, caratterizzate da generosi spazi abitativi e grandi terrazze.

Le categorie Residence e Villa si distinguono anche per servizi esclusivi per chi le sceglie. Si va dall’imbarco prioritario all’accesso anticipato alle prenotazioni, dal trasferimento privato per gli ospiti che acquistano il volo tramite Silversea a consulenze private ed esperienze esclusive.