Singapore Airlines, investimento miliardario nel comfort

Un investimento di oltre 2 miliardi di dollari di Singapore, pari a quasi 1,4 miliardi di euro, per il rifacimento completo dei sedili di tutte le sue classi. Singapore Airlines si concentra sul comfort dei viaggiatori e ha deciso di rivoluzionare le sue cabine per il lungo raggio, presentando nuovi allestimenti per la First, la Business, la Premium Economy e anche l’Economy Class. I nuovi prodotti di cabina saranno introdotti gradualmente a partire dalla seconda metà del 2027 su 41 Airbus A350-900 e sulla nuova flotta di Boeing 777-9.
“Sebbene ogni cabina sia stata progettata singolarmente - ha commentato Lee Lik Hsin, chief commercial officer di Singapore Airlines - tutte sono accomunate dall’ambizione di rendere l’esperienza dei nostri passeggeri più confortevole, flessibile e gratificante”.
I futuri widebody B777-9 saranno dotati dei nuovi allestimenti per First Class, Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class. I 41 aeromobili A350-900 e A350-900ULR destinati al lungo raggio, attualmente oggetto di un intervento di rinnovamento, disporranno dei nuovi sedili di Business Class; sulla flotta A350-900ULR verrà inoltre introdotta, per la prima volta, la First Class.
Il nuovo A350 potrà ospitare solo 132 passeggeri (il 18% in meno rispetto agli attuali 161 posti nella sua configurazione e meno della metà della capacità degli A350 standard). I letti matrimoniali in prima classe saranno i più grandi sul mercato: 203 x 152 cm, con porte scorrevoli per garantire la privacy. Più confortevole anche la Business Class, con un’ergonomia dei sedili migliorata per garantire un riposo migliore e una maggiore privacy.
Più spazio sarà garantito anche ai passeggeri di Premium Economy Class ed Economy Class. Sistemi di controllo intelligenti in cabina, disponibili in First e Business, memorizzeranno inoltre le preferenze dei passeggeri per poter migliorare ulteriormente i viaggi successivi.