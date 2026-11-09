Singapore Airlines, investimento miliardario nel comfort

Un investimento di oltre 2 miliardi di dollari di Singapore, pari a quasi 1,4 miliardi di euro, per il rifacimento completo dei sedili di tutte le sue classi. Singapore Airlines si concentra sul comfort dei viaggiatori e ha deciso di rivoluzionare le sue cabine per il lungo raggio, presentando nuovi allestimenti per la First, la Business, la Premium Economy e anche l’Economy Class. I nuovi prodotti di cabina saranno introdotti gradualmente a partire dalla seconda metà del 2027 su 41 Airbus A350-900 e sulla nuova flotta di Boeing 777-9.

“Sebbene ogni cabina sia stata progettata singolarmente - ha commentato Lee Lik Hsin, chief commercial officer di Singapore Airlines - tutte sono accomunate dall’ambizione di rendere l’esperienza dei nostri passeggeri più confortevole, flessibile e gratificante”.