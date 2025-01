Sir Richard Branson ristruttura la sua proprietà nel Maasai Mara

Ha preso il via la completa ristrutturazione del Mahali Mzuri, il campo tendato di Virgin Limited Edition nel Maasai Mara. Il progetto includerà una rivisitazione delle 12 tende di lusso e delle aree comuni, tra cui la tenda da pranzo, il bar e la lounge, e una piscina mozzafiato, che si affacciano direttamente sulla valle che abbraccia il percorso della Grande Migrazione degli gnu.

Il nuovo concept di interior design è stato attentamente curato in collaborazione con Lynne Hunt London: la riprogettazione rifletterà un'interpretazione contemporanea dello stile africano, con materiali naturali e una tavolozza di colori terrosi completata da spruzzi di rosso e nero in omaggio all'abbigliamento tradizionale Maasai. Gli artisti locali dell'Africa orientale saranno celebrati in tutto il campo con una collezione di opere d'arte contemporanea.

Le tende saranno caratterizzate da ampi spazi abitativi open space in stile suite, con finestre e terrazze che offriranno viste panoramiche sul paesaggio circostante.

Il campo riaprirà a giugno 2025, pronto per accogliere gli ospiti in prima fila per assistere alla Grande Migrazione, che si verifica ogni anno tra luglio e agosto, quando gli gnu viaggiano da Loita Hills al Serengeti.