Siviglia guarda all’alto di gamma, tre nuovi hotel per il turismo high end

Siviglia affascina il turismo premium con la nuova apertura di dimore signorili trasformate in boutique hotel di lusso. Restaurate secondo i criteri di conservazione, le strutture doppiano il loro valore architettonico con servizi rivolti al viaggiatore esigente e arricchiscono la scelta sull’alto di gamma della città.

La Casa dell'albero di limoni, palazzo del XV secolo nel quartiere Santa Cruz, offre 14 camere, opere e mobilio d'autore, cortile ad archi, piscina, hammam e terrazza panoramica.

Cavalta Boutique Hotel, 5 stelle di Hiddens Hotel nel quartiere Triana, progettato da Ramón Balbuena y Huertas a inizio XX secolo, dispone di 12 camere, terrazza con piscina e ristorante.

Le 26 camere con angolo cottura Residenze Mercer Siviglia si annidano, infine, nella seicentesca Casa-Palacio de los Marqueses de Nervión con scalinata in marmo, colonne barocche e mosaici andalusi. Ibrido tra residenza e hotel a 5 stelle, si trova accanto a Las Setas e alla Cattedrale.

