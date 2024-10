Six Senses amplia la sua presenza in Italia. Il brand luxury & lifestyle di IHG Hotels & Resorts ha infatti firmato un nuovo accordo di gestione con il Gruppo Statuto, che porterà all’apertura, nel 2025, del Six Senses Milan e nel 2028 del Six Senses Lake Como.

Six Senses Milan vanta un indirizzo di grande prestigio: si trova in Via Brera 19, nel cuore del quartiere artistico di Brera, emblema del patrimonio e della cultura autentica milanese. Il Six Senses Lake Como, invece, porta avanti l'eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde del Lago di Como nel 1820 a Cadenabbia di Griante.

L’hotel milanese metterà a disposizione 68 camere per gli ospiti, 15 delle quali suite e 2 con piscina privata. Nessun Six Senses sarebbe completo senza una Spa all’avanguardia; l’hotel avrà anche un rooftop bar e una piscina sospesa.

Six Senses Lake Como unirà il fascino del resort con l’eredità storica della regione. Ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago.

“L’Italia è un paese meraviglioso – dice Neil Jacobs, ceo di Six Senses -. Sono pochi i luoghi in cui arte, architettura, gastronomia e gioia di vivere si fondono in maniera così perfetta. Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all'interno di una delle capitali della moda più dinamiche d'Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza da Milano.