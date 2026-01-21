Six Senses London al debutto il 1 marzo

Aprirà ufficialmente il prossimo 1 marzo Six Senses London, che segnerà l’atteso sbarco del brand nel Regno Unito. Situato all'interno del The Whiteley a Bayswater, l'hotel porta la filosofia di benessere di Six Senses in un contesto urbano.

Progettato da AvroKO in collaborazione con EPR Architects, Six Senses London comprenderà 109 camere e suite, 14 Six Senses Residences e Six Senses Place London, il primo club privato del marchio. L'hotel include la Six Senses Spa London, la ristorazione presso il Whiteley's Kitchen, Bar and Café e spazi dedicati al benessere, alla sostenibilità e alla comunità.

L’hotel è guidato da Nick Yarnell che coordina un team di specialisti, dedicati alle diverse aree, dal benessere e i rituali guidati da Taffryn Kinsey-Ellis e Charlotte Pulver, responsabile Alchimista, alla programmazione culturale, affidata a Ailsa Kerr, dalla cucina, guidata da Eliano Crespi, executive chef, alla sostenibilità è guidata da Patrick Jones.

“In tutti i miei anni di lavoro nel settore dell’ospitalità, questo è il team più talentuoso con cui abbia mai lavorato. Ciò che rende questa apertura particolarmente significativa è che tutti si sono uniti in modo spontaneo, attratti dai valori e dalla cultura che stiamo costruendo a Six Senses London” commenta Yarnell.