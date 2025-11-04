Small Luxury Hotels of the World: 87 le new entry del 2025

Sono 38 le nuove strutture entrate a far parte di Small Luxury Hotels of the World nel terzo trimestre dell’anno, portando a 87 complessive le adesioni dall’inizio del 2025.

Fra le new entry, alcune nuove aperture, come il Sanctuary Rainforest Resort and Spa – Dominica, che debutterà nell’agosto 2026 sull’isola caraibica: una struttura di 72 camere immersa nella foresta pluviale tropicale, tra cascate e fiumi. Inaugurato nell’agosto 2025, invece, il Palacio de Tavira rappresenta l’ultima novità firmata SLH in Algarve. Questa residenza aristocratica ottocentesca, sapientemente trasformata in un boutique hotel di 36 camere, fonde l’eleganza portoghese con raffinate influenze moresche, nel cuore del centro storico di Tavira. In Asia, il portfolio si amplia con Jiva Hoa Lu Retreat , prima proprietà del brand nel Nord del Vietnam. Nascosto in una valle protetta all’interno del sito Unesco di Trang An, tra risaie, fiumi e maestose formazioni carsiche, questo rifugio fa parte della Considerate Collection di SLH, la collezione dedicata agli hotel che si distinguono per l’impegno verso la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.

Dimore storiche

Numerose anche le dimore storiche che entrano in SLH. A Bangkok, Siri Sala Private Thai Villa offre un'esperienza autentica in un complesso di tre case tradizionali thailandesi su palafitte, arricchite da piscine ad acqua salata e da un giardino privato, nel cuore culturale della capitale. Ritorna nel portfolio SLH anche l’iconico Hotel De Orangerie , a Bruges, un ex monastero cartusiano del XV secolo. A Tallinn,il rinnovato The Burman Hotel , il più antico della città, risalente al 1850, ha riaperto nella primavera 2025 dopo un accurato restauro, offrendo 17 camere raffinate e una spa esclusiva. Tra le altre strutture storiche di prestigio, figurano The Feathers Hotel a Woodstock (Oxfordshire), Santa Boka a Perast in Montenegro (nel sito Unesco della baia di Kotor) e Palazzo Artemide a Ortigia. Completano il nuovo portfolio alcune destinazioni internazionali con l’Hotel Les Armures a Ginevra, l’Hotel Komana a Istanbul, l’Hotel Belleclaire a New York e The Grayson Miami.

Alta quota

Molti anche i retreat di montagna, come l’Hotel Saltus, nelle Dolomiti, dove ogni elemento della struttura dialoga con il paesaggio del Sudtirolo: dalla Forest Spa ai programmi wellness personalizzati, dalla Sky Pool a sfioro alle terrazze private con vista sulle Alpi; l' Hotel Villa Honegg , che domina il Lago di Lucerna e offre 25 camere in un edificio del 1905 completamente restaurato.

E ancora Via Regia Cappadocia , in Turchia, che propone un rifugio di lusso con mura in pietra antica e viste mozzafiato, Taru Villas Levita in Sri Lanka, vicino a Kandy, che offre atmosfera tranquilla, design curato e cene al tramonto con vista panoramica; Zi Yun Xuan Qing Resort & Spa , aperto nel 2024 nel sudest della Cina, un rifugio dove il design minimalista incontra la natura montana.

Destinazioni enologiche

SLH amplia la presenza in alcune delle regioni vinicole più rinomate al mondo. Nel cuore della zona sudafricana di Franschhoek, entrano due prestigiose proprietà della Leeu Collection: Leeu House , immersa in giardini privati, con camere tutte diverse tra loro e disponibile anche per uso esclusivo, e Le Quartier Français , un hotel romantico nel cuore di Franschhoek dove la cucina è protagonista grazie al ristorante stellato Épice.

In Piemonte, Le Marne Relais unisce arte, gastronomia e sport tra i vigneti del nord Italia; in Cina, il Longting Vineyard Hotel si distingue per il suo elegante stile provenzale sulla celebre “Costa delle Fate” di Penglai. La struttura ospita una cantina boutique storica con un’ enoteca scavata nella montagna, pensata per degustazioni di alto livello.

E ancora, Castilla Termal Monasterio de Valbuena a Valladolid, Spagna, luogo di nascita dei vini Ribera del Duero, grazie ai monaci che abitavano questo monastero cistercense del XII secolo oggi perfettamente conservato, e Il Boscareto Resort & Spa, tra le colline e i borghi delle Langhe, sito Unesco in Piemonte.

Golf resorts

Per chi cerca campi da golf di livello internazionale, due delle ultime new entry meritano particolare attenzione. Dunluce Lodge , sulla Causeway Coast irlandese, sorge a meno di un miglio dal prestigioso campo links di Royal Portrush, e in Scozia, Seaton House , che si trova nei pressi del celebre Old Course di St Andrews, dove si giocò la prima partita di golf 600 anni fa.

Immersioni nella natura

Per chi cerca pace, solitudine e paesaggi naturali, Lilløy Lindenberg occupa un'isola privata a Herdla, in Norvegia. Inaugurato all'inizio del 2025, l'hotel è una casa con quattro camere: prenotabili singolarmente o l'intera isola. Ai margini del Parco Nazionale di Cairngorms, Pine Trees Hotel interpreta invece il concetto scozzese di “coorie living”, offrendo un lusso discreto nel cuore del Perthshire e incoraggiando gli ospiti a riconnettersi con il paesaggio naturale. In Baviera, il Parkhotel Egerner Hoefe propone un’accoglienza di lusso sul lago con il ristorante Dichter, insignito di due stelle Michelin. Per soggiorni in campagna, A Mandria di Murtoli è un rifugio in Corsica, circondato da ulivi e agrumi, composto da case in pietra con vista panoramica e privacy in pieno stile mediterraneo. In California, l'Inn at Rancho Santa Fe combina lusso vintage e atmosfera d’altri tempi sulle colline di San Diego.