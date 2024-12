Small Luxury Hotels of the World supera le 600 strutture, le novità in arrivo in Italia

Un anno da ricordare per Small Luxury Hotels of the World. La collezione di dimore indipendenti ha superato la soglia delle 600 strutture, grazie all’ingresso in portfolio di 80 alberghi nel corso del 2024.

Slh ha rafforzato così la sua presenza nel mondo, espandendosi in destinazioni come Anguilla, Ecuador, Guatemala, India, Lituania, Pakistan, Polonia, Sri Lanka e Tanzania.

Novità 2025 in Italia

Ma il percorso di crescita proseguirà anche nel 2025, anno in cui sono attese sette nuove aperture, due delle quali in Italia. La prima è programmata per gennaio a Milano: si tratta del The Plein Hotel, boutique hotel con 13 camere firmato dal designer tedesco Philipp Plein.

La seconda sarà a febbraio a Roma. Si tratta del Goethe Hotel, omaggio al celebre scrittore Johann Wolfgang von Goethe e al suo Viaggio in Italia. L’albergo, a pochi passi da alcuni dei luoghi più celebri della Capitale, quali Fontana di Trevi e piazza di Spagna, unirà l’architettura classica romana al design contemporaneo.