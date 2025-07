SNG Hotels rinnova l’accordo con Marriott: il Pazziella di Capri entra in The Luxury Collection

Il Pazziella Garden and Suites di Capri entra nel brand The Luxury Collection di Marriott International a partire dalla primavera-estate 2026. L’ingresso è frutto del nuovo accordo fra il gruppo SNG Hotels dell’imprenditore Salvatore Naldi e il colosso dell’hotellerie mondiale che prevede un investimento complessivo di 50 milioni di euro.

Il nuovo accordo oltre all’ingresso del Pazziella Garden and Suites di Capri in The Luxury Collection prevede anche il rinnovo del contratto di franchising per il Marriott Grand Hotel Flora di Roma, che a partire dalla fine del 2025 inizierà una ristrutturazione che si prevede verrà completata nel 2027, in seguito alla quale anche questo hotel entrerà nel portafoglio del brand The Luxury Collection.

“Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto - afferma Salvatore Naldi -; dopo trent’anni di partnership con Marriott questo nuovo accordo segna anche una nuova pagina della nostra storia insieme. Interverremo con lavori importanti che renderanno i nostri alberghi ancora più prestigiosi e competitivi”.

Rinnovo di accordo con Marriott anche per l’altro albergo della SNG, il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, che si conferma nel suo brand con una serie di importanti lavori che verranno effettuati nei prossimi anni per consolidare il suo posizionamento a Napoli, diventata sempre più destinazione del turismo internazionale e protagonista di grandi eventi come l’America’s Cup nel 2027.

“Marriott International, con cui mio padre molti anni fa ha deciso di unirsi con una grande visione imprenditoriale, è una realtà in costante sviluppo con cui abbiamo sempre lavorato con successo e sintonia di intenti – conclude il ceo di SNG, Francesco Naldi -. Il mercato del turismo internazionale richiede oggi continue innovazioni e noi abbiamo deciso questo rebranding dei nostri alberghi proprio affinché la SNG Hotels occupi sempre un ruolo di rilievo nel panorama dell’ospitalità nazionale ed internazionale”.