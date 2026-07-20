Soho House arriva a Milano: apertura nel 2028

Dopo Roma, Soho House punta a Milano come secondo indirizzo italiano. In città Soho House ha lanciato già da tempo il programma Cities Without Houses, dedicato ai creativi della città, che offre l'accesso alla community globale di Soho House, alle House di tutto il mondo e a un calendario di eventi ed esperienze esclusive organizzate localmente.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo costruito una straordinaria community di soci Soho House a Milano, che hanno potuto vivere eventi ed esperienze in tutto il mondo grazie al programma Cities Without Houses - dice Esther Brown, group membership director -. Oggi segna una tappa importante del nostro percorso: siamo entusiasti di guardare all'apertura di Soho House Milan nel 2028 e, fino ad allora, continueremo a offrire il programma Cities Without Houses, creando occasioni per riunire e ispirare la comunità creativa milanese.”

La struttura milanese, che nascerà all’interno dell’ex Cinema Arti, è prevista in apertura nel 2028, al termine di una serie di lavori che porteranno nell’edificio degli anni Trenta in Via Mascagni aree club riservate ai soci, oltre 50 camere, una terrazza panoramica con piscina, una palestra e ambienti dedicati al lavoro, alla convivialità e al benessere.