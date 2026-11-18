Dopo il soft opening estivo, dal 24 settembre sono aperte le prenotazioni per il St. Clement London, il nuovo hotel firmato Nick Jones al 180 The Thames. Si tratta del primo progetto alberghiero di Jones dopo l’uscita da Soho House, che lui stesso descrive come un vero e proprio ritorno alle origini per il suo desiderio di tornare a contatto con gli ospiti con un progetto concepito da zero, sulle rive del Tamigi. L’idea di base, spiega una nota alla stampa, è un’ospitalità di stampo classico ma non per questo meno informale.

L’hotel offre 90 camere e 15 River Loft, tra cui un Duplex River Penthouse ed è parte del complesso 180 The Thames, un progetto residenziale che ospita anche 80 appartamenti e 15 ulteriori River Loft in vendita. Jones ha curato personalmente gli interni insieme a Eagle + Hodges unendo arredi su misura a pezzi vintage. Un dettaglio “generoso” a cui Jones tiene: amenities, bevande alcoliche, snack e giochi da tavolo sono inclusi in ogni soggiorno.

Nello stesso complesso dell’hotel, Cafè Clement propone un menu firmato sempre da Jones con lo chef Danny Bohan e fa servizio dalla colazione alla cena tutta la settimana, mentre quest’autunno aprirà anche il ristorante Lunette con la chef Florence Knight, insieme a un Health Club su tre livelli in collaborazione con Cleveland Clinic e Rebase, che include una piscina di 25 metri affacciata sul Tamigi, sale trattamenti, vasche calde e fredde, una sauna a raggi infrarossi e un bagno turco.