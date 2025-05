Star Clippers e la crociera in veliero formato famiglia

“Le nostre crociere a bordo di velieri sono un prodotto principalmente di coppia e o per piccoli gruppi, ma da quest’anno vogliamo puntare anche sulle famiglie”. Ad annunciarlo è Birgit Gfölner direttrice vendite per l’Italia di Star Clippers.

Tante, quindi, le novità per incentivare i viaggi in famiglia messe a punto dalla compagnia, a cominciare da 3 itinerari interamente dedicati a genitori e figli, a bordo dello Star Flyer - il più piccolo dei 3 velieri, con 85 cabine e 166 passeggeri -, con servizio completo, pranzo a buffet e cena à la carte, sport acquatici inclusi e soprattutto diverse iniziative, come imparare ad arrampicarsi sull’albero maestro, fare i nodi alla marinara o osservare le stelle sul ponte principale.

Le partenze sono previste da entrambi gli hub italiani, Civitavecchia e Venezia, per il 3, il 19 e il 30 luglio prossimo. L’itinerario prevede 11 giorni di navigazione nel Mediterraneo.