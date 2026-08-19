Sugar Beach rinnova le Sugar Mill e rilancia sul lusso a St. Lucia

Sugar Beach, A Viceroy Resort, rilancia l’offerta luxury a St. Lucia, nelle Piccole Antille, con il restyling delle camere Luxury Sugar Mill e Superior Luxury Sugar Mill, prenotabili dal 21 novembre 2026.

Le 11 sistemazioni, su 130, si trovano nel cuore della proprietà, tra i Pitons patrimonio Unesco, vicino a spiaggia, piscine e ristoranti. Il progetto abbina design caraibico contemporaneo, rovere bruno, arredi su misura, letti king size e bagni in travertino Navona e pietra Arabescato Corchia.

Tutte offrono piscina privata e terrazza, mentre le Superior aggiungono rooftop con vista sul Gros Piton. Inclusi maggiordomo dedicato e trasferimenti interni. L’operazione segue il debutto nel 2025 della tenuta Spice of Life e l’accordo tra Rainforest Spa e Augustinus Bader. Completano l’offerta fitness, racquet club, sport acquatici, miniclub, spazi eventi e una collezione con opere di Warhol, Banksy, Hirst e Koons.