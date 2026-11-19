Aperto al pubblico lo scorso 27 ottobre, l’hotel dispone di 69 camere e suite ed è stato oggetto di un importante e articolato intervento di ristrutturazione, realizzato da AG Group S.r.l. e Rossfin Group.

Nelle camere si è avvolti da un’atmosfera tipica di una residenza romana contemporanea che prende forma attraverso l’uso di materiali naturali dalle tonalità calde, arredi su misura e dettagli discreti. Le 20 suite rappresentano quasi un terzo delle sistemazioni disponibili e comprendono Junior Suite, Suite con patio o terrazza e l’esclusiva Penthouse Suite di 104 metri quadrati, con una splendida terrazza con vista sull’Altare della Patria.