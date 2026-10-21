Taormina, recruiting Belmond per il Villa Sant’Andrea: come partecipare

La data da segnare è il prossimo 4 novembre a Taormina. Per quel giorno Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare invita i giovani professionisti a partecipare alla terza edizione del Career Day, dedicato alla selezione di nuove risorse da inserire nel team.

Dalle 10 alle 17 i candidati avranno l’opportunità di incontrare Veronica Cervone, responsabile delle Risorse Umane, e i manager dei diversi reparti, per scoprire da vicino la realtà di Villa Sant’Andrea. Le figure ricercate riguardano principalmente i settori food & beverage, cucina e pasticceria, front office e housekeeping, piscina e beach club, spa, amministrazione, oltre a percorsi di stage e tirocinio.

Le posizioni aperte

Nel dettaglio per il management si cercano F&B manager e assistant financial controller.

Per il front of house le posizioni aperte sono per: front office, concierge, guest relations agent, beach butler, maître, sommelier, chef de rang, demi chef de rang, commis de Rang, bartender, demi chef de bar, commis de bar, assistente bagnanti, spa therapist. Si cercano inoltre camerieri ai piani, valletti, chef de partie, demi chef de Partie, commis de partie e pasticceri.

La struttura propone anche stage e tirocini per i settori risorse umane, finance, front office e ufficio acquisti. È possibile candidarsi tramite la sezione dedicata su Belmond Careers entro il 25 ottobre, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi ai requisiti e ai benefit previsti.

I candidati preselezionati sulla base del curriculum vitae riceveranno un invito a partecipare all’evento. Chi non potesse prendervi parte potrà comunque inviare una candidatura spontanea tramite il sito a partire da metà novembre, per valutare eventuali opportunità professionali attraverso colloqui conoscitivi online.