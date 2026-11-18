Dal 19 al 21 novembre, The Leading Hotels of the World riunirà a Roma oltre 400 direttori generali e proprietari per la sua 60esima convention annuale, incentrata sul tema “L’arte dell’indipendenza”. Roma non è stata scelta per caso: dei più di 450 hotel di LHW in oltre 80 Paesi, quasi 90 si trovano in Italia, la maggiore presenza in un singolo Paese.

“L’Italia è la parte più grande e una delle più stimolanti della famiglia Leading. I suoi hotel incarnano tutto ciò che apprezziamo: un patrimonio tramandato di generazione in generazione, un senso di artigianalità che rende ogni soggiorno inconfondibile e una qualità attentamente valutata e mai data per scontata. Incontrarsi a Roma, circondati da così tante persone che rendono tutto questo possibile, è una vera celebrazione di ciò che significa indipendenza”, ha dichiarato Shannon Knapp, presidente e ceo di The Leading Hotels of the World.

La convention annuale di The Leading Hotels of the World è l'evento di punta del network e ogni anno offre ai dirigenti degli hotel membri l'opportunità di scambiarsi notizie, tendenze e casi di studio. Gli eventi si svolgeranno in vari hotel LHW di Roma, tra cui l'Anantara Palazzo Naiadi Rome, Villa Agrippina, Gran Meliá Hotel, l'Hassler Roma e il JK Roma.

La collezione italiana

Tradizione e indipendenza sono due pilastri chiave per LHW: molti degli hotel sono rimasti di proprietà della stessa famiglia per generazioni e la loro storia fa parte dell'accoglienza. I Leading Hotels d'Italia sono apprezzati dai luxury traveller “che cercano autenticità, carattere locale e servizio personalizzato”. L'Hassler Roma, ad esempio, è gestito dalla famiglia Wirth da tre generazioni, mentre il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è sotto la guida della famiglia Fiorentino da sei generazioni.

Ogni hotel del portafoglio LHW viene selezionato e valutato regolarmente sulla base di standard rigorosi. Il programma Leading Quality Assurance prevede che ogni hotel venga valutato in base a 800 criteri di controllo. Gli hotel italiani, fa sapere LWH in una nota alla stampa, “si classificano costantemente ai primi posti in termini di qualità”.

Leading ha inoltre individuato i viaggiatori che collezionano soggiorni in Italia e prolungano la stagione. Molti ospiti combinano più di un hotel Leading italiano in un unico viaggio, in itinerari più lenti e prolungati. L'ampiezza e la distribuzione geografica della collezione rendono facile collegare gli hotel in “leading journeys” con più tappe. Le prenotazioni in bassa stagione e in media stagione sono in aumento, fa sapere LHW, offrendo ai viaggiatori una ragione pratica per visitare il Paese al di fuori dei mesi di punta, attratti da città più tranquille e da un migliore rapporto qualità-prezzo.