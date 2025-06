The Longevity Suite apre al San Clemente Palace di Venezia

The Longevity Suite apre la sua seconda The Longevity Spa all’interno di un hotel. Si tratta del San Clemente Palace di Venezia, prima tappa del piano di espansione 2025, annunciato su TTG Luxury dal ceo Luigi Caterino, che prevede altre nuove aperture sia in Italia che all’estero. La nuova The Longevity Spa porta sull’isola della laguna veneziana l’expertise e l’innovazione di un sistema olistico e multidisciplinare che unisce le più avanzate tecnologie di biohacking con la filosofia delle Blue Zone.

In dialogo con la struttura alberghiera, The Longevity Spa si integra con l’architettura del San Clemente Palace senza alterarne i tratti caratteristici. Il tutto accessibile non solo ai clienti della struttura ma anche alla clientela esterna su prenotazione. Una nuova apertura, quella di The Longevity Spa, che coincide con l’ingresso del Mandarin Oriental Hotel Group come nuovo operatore unico del San Clemente Palace e che a partire da aprile 2026 rebrandizzerà l’hotel in Mandarin Oriental, Venezia.

“L’industria della longevità si sta dimostrando la più grande, complessa e con maggiori margini di sviluppo della storia: anche l’hotellerie di lusso ne segue il trend positivo, rendendo sempre più cruciale rispondere ai bisogni degli ospiti con un’offerta su misura, focalizzata sul benessere come strumento per raggiungere la felicità attraverso un miglioramento tangibile e immediato delle proprie condizioni fisiche e mentali favorito dallo stato di relax della vacanza- afferma Luigi Caterino, co-fondatore e ceo di The Longevity Suite -. The Longevity Spa consente tutto questo attraverso l’unione delle più avanzate tecniche di biohacking, dell’alta tecnologia e della visione olistica delle Blue Zone, integrate con solide basi scientifiche e fondate sui pilastri del Metodo Longevity”.