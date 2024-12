Il 2025 si prospetta un anno ricco di nuove aperture per i brand che compongono di The Luxury Group by Marriott International. I nomi iconici di The Ritz-Carlton, St. Regis Hotels & Resorts, W Hotels, The Luxury Collection, Edition, JW Marriott e Bvlgari Hotels & Resorts si fanno pioniere di una nuova visione del viaggio esperienziale, in cui gli ospiti sono invitati a viaggiare oltre il lusso e ad abbracciare le sconfinate scoperte che derivano da un'esplorazione culturale profondamente coinvolgente.

“Man mano che i consumatori globali del lusso investono più profondamente nei viaggi, stiamo assistendo a una profonda evoluzione di ciò che cercano: dalla scoperta del mondo alla scoperta di sé stessi - dice Tina Edmundson, president of Luxury di Marriott International -. I viaggiatori di lusso di oggi, sia affermati che emergenti, non si limitano a visitare le destinazioni, ma intraprendono viaggi personali che rivelano nuove dimensioni del luogo e del sé. Noi di Luxury Group by Marriott International stiamo abbracciando questo cambiamento creando esperienze che fungono da canali per l'esplorazione emotiva, collegando natura, cultura e scoperta di sé”.

Anche l’Italia sarà protagonista di nuove aperture del Luxury group di Marriott. Edition sbarcherà sul Lago di Como, Casa Brera a Milano entrerà a gennaio nel portfolio del brand The Luxury Collection, mentre Firenze è pronta ad accogliere W Florence, che diventerà un vivace centro sociale nel cuore della città artistica.

Fra le altre aperture molto attese, il brand Edition prevede l'apertura della sua seconda sede in Arabia Saudita con la presentazione di The Red Sea Edition, situato sull'isola principale del Red Sea Project, JW Marriott ha in programma il debutto di JW Marriott Kaafu Atoll Island Resort, JW Marriott Crete Resort & Spa e JW Marriott Hotel Tokyo, mentre The Luxury Collection assisterà ad ingressi in Italia, appunto, poi in Grecia, Polonia e Spagna, oltre al restauro di The Palace, a Luxury Collection Hotel a Madrid.

In mare, The Ritz-Carlton Yacht Collection ha presentato Ilma, il suo secondo superyacht, che offre viaggi eccezionali nel Mediterraneo, mentre la terza unità, Luminara, seguirà nell'estate del 2025. Sempre nel 2025 è previsto il ritorno di The Ritz-Carlton, San Juan a Porto Rico, dopo una ristrutturazione radicale e di The Ritz-Carlton Reserve, Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, in Costa Rica.

Progetti sun & sea invece per St. Regis, che nel 2025 aprirà il di The St. Regis Aruba Resort e The St. Regis Cap Cana Resort nella Repubblica Dominicana.

Infine, il marchio W che vedrà il suo flagship globale con il W New York - Union Square e l'atteso ingresso del marchio nello spazio all-inclusive con W Punta Cana.