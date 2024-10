The Ritz-Carlton Abama lancia The Retreat

The Ritz-Carlton, Abama a Tenerife ha lanciato ‘The Retreat’, una nuova area esclusiva progettata che offre agli ospiti un'esperienza di lusso intimo in un ambiente più discreto. The Retreat dispone di 144 camere e suite, tutte dotate di balcone privato con vista sui giardini o sull'Oceano Atlantico.

Oltre alle molteplici piscine del resort, che comprendono aree per adulti e per famiglie, 9 suite dispongono di una piscina privata.

Inoltre, gli ospiti possono godere di una vasta gamma di servizi esclusivi, tra cui raffinate presentazioni culinarie, quotidiani e riviste digitali gratuiti, stiratura di due capi per soggiorno, accesso al circuito wellness della spa e una bottiglia in omaggio per ogni pranzo prenotato al ristorante El Mirador .