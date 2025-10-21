The Set Collection cresce: new entry con il Round Hill Hotel and Villas

Il Round Hill Hotel and Villas, icona di lusso e storia sulla costa settentrionale della Giamaica, è entrato ufficialmente a far parte di The Set Collection. L'ingresso segna un traguardo significativo: Round Hill è la prima proprietà caraibica e l'unica in Giamaica a unirsi al gruppo, una collezione ristrettissima di hospitality che arriva con il nuovo ingresso a 11 membri.

Immerso in 44 ettari di ex piantagioni di ananas, il Round Hill è rinomato per la sua capacità di fondere il fascino dei Caraibi con un’eleganza senza tempo. Il resort vanta una storia illustre, essendo stato per decenni una “seconda casa” per figure di spicco che vanno dai reali ai grandi di Hollywood, come l'attore Paul Newman e il designer Ralph Lauren.

L'esperienza di soggiorno offre agli ospiti la scelta tra 27 ville di proprietà con piscina privata – ideali per vacanze multigenerazionali – o le 36 suite fronte oceano all'interno della boutique Pineapple House. Ogni suite è stata personalmente curata e disegnata proprio da Ralph Lauren.

“La spiccata individualità e l'eccezionale ospitalità, unite a un incredibile senso del luogo e della storia, hanno reso il resort la scelta perfetta per il nostro primo hotel nei Caraibi – dice Robin Stangroom, ceo di The Set -. Condividiamo i valori di marca e un impegno per l’eccellenza.”

Il forte legame con il territorio è palpabile in ogni aspetto dell'esperienza. Lo chef Martin Ian Maginley celebra la ricca eredità culinaria dell’isola con una filosofia “farm-to-table”, mentre il concetto di ringiovanimento si estende alla spa, situata in una casa del XVIII secolo, dove i trattamenti sfruttano estratti vegetali locali e oli essenziali, promettendo un'esperienza di benessere autentica e profondamente radicata nella natura giamaicana. Per chi cerca l'avventura, il resort offre anche facili accessi a sentieri escursionistici, rafting su fiumi tropicali e ziplining attraverso la vegetazione lussureggiante.

“Essere parte di The Set colloca Round Hill tra un gruppo distinto di hotel di lusso indipendenti che condividono un profondo impegno per l’eccellenza - ha commentato Josef Forstmayr, amministratore delegato di Round Hill Hotels and Villas -. Siamo orgogliosi di portare un’espressione unicamente caraibica del lusso senza tempo in questa straordinaria famiglia di hotel.”