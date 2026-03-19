Tivoli Hotels apre il terzo indirizzo di lusso in Brasile

Tivoli Hotels & Resorts punta la sua terza bandierina sul Brasile. Il marchio di lusso annuncia l’apertura del Tivoli Maiorana Belém Pará, nel quartiere Campina di Belém, la capitale dello stato di Parà.

Situato a solo un isolato dal lungomare con vista sulla Baia di Guajará, la struttura dispone di 176 camere, che includono quattro suite e due Presidential Suite.

Il Tivoli Maiorana Belém Pará combina design contemporaneo con autentici elementi regionali, puntando sulla luce naturale, sui materiali tropicali e sul comfort raffinato per creare un’atmosfera accogliente in ogni ambiente.

Le Presidential Suite, ciascuna di 220 m² situate ai piani superiori, offrono agli ospiti ampi spazi, viste panoramiche mozzafiato sulla baia, camera padronale con letto king-size, soggiorno e sala da pranzo separati, vasca da bagno per il relax e servizio di maggiordomo personalizzato disponibile 24 ore su 24.

Tempo libero e benessere

Per momenti di relax, l’ultimo piano dell’edificio ospita il SEEN Belém, firmato dal noto chef e imprenditore portoghese Olivier da Costa. Progettato come un osservatorio urbano, il locale, aperto dalle 17:00 all’01:00, combina rooftop, bar e ristorante in un unico spazio, proponendo mixology creativa e cucina cosmopolita dai sapori brasiliani e internazionali.

L’hotel propone poi il Lobby Café, un Wine Bar & Trattoria e il Must Restaurant & Bar, ispirato alla tradizione italiana. Quest’ultimo, firmato dallo executive chef Frederico Miranda, è aperto a pranzo e presenta un menù che esalta i migliori ingredienti regionali, reinterpretati con un tocco moderno.

Non mancherà l’offerta wellness. Aprirà alla fine di questo semestre l’Anantara Spa, che integrerà l’essenza della natura amazzonica all’interno delle esperienze proposte, offrendo quattro spazi dedicati ai trattamenti, un’area lounge per il relax e una sauna rigenerante. A completamento dell’offerta wellness, l’hotel include anche una piscina panoramica all’aperto e Tivoli Shape, un centro fitness all’avanguardia progettato per garantire prestazioni ottimali in un contesto di comfort eccezionale.

Per gli eventi, il Tivoli Maiorana Belém Pará dispone di cinque spazi adattabili per meeting e convention, illuminati con luce naturale e capaci di accogliere fino a 500 partecipanti. Ogni sala è dotata di tecnologia all’avanguardia e supportata da un team dedicato.