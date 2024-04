Tre nuove strutture upper level in Italia per Pacini Group

Novità in arrivo per il 2024 di Pacini Group, hospitality developer che da oltre vent’anni sviluppa progetti di realtà ricettive upper scale e up-upper scale.

“Il nostro è un approccio globale che si distingue per multidisciplinarietà. L’’esperienza pluriennale, che ci ha fornito solide radici, viene applicata con passione e creatività nella continua ricerca ed innovazione – dice Emidio Pacini, founder & chairman -. In Pacini Group ci occupiamo dagli aspetti creativi, strategici, progettuali e finanziari di ogni progetto fino alla gestione manageriale. La nostra è una visione non convenzionale ed eclettica condivisa con un gruppo ristretto di partner selezionati, professionisti in sintonia con il nostro approccio e capaci di cogliere e vincere le sfide di un mercato in evoluzione competitiva”.

Sono tre i nuovi progetti in pipeline per il gruppo che ad oggi fra le sue punte di diamante ha ‘The Pantheon Iconic Rome Hotel’ inserito in Autograph Collection by Marriott e il The Venice Times nella Serenissima. Nella città eterna sta nascendo ‘The Goethe Hotel’, boutique hotel rifugio per avventurieri, sognatori e creativi; in un palazzo storico a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, vedrà inoltre la luce un hotel upper scale destinato ad un target bleisure. A Venezia, infine, in un edificio con vista sul campanile di San Marco, aprirà le porte ‘Palazzo Rota’, luxury apartments per una nuova dimensione dell’hospitality.