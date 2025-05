Un ritorno alle origini, quando il viaggio di lusso era un’esperienza autentica e i viaggiatori lasciavano sui territori un’impronta gentile. Il quiet luxury e l’approccio ‘leggero’ al viaggio sono i trend che la nuova edizione di TTG Luxury, in uscita oggi e disponibile online sulla nostra digital edition, racconta attraverso le loro diverse articolazioni.

Un modo di viaggiare antico eppure nuovo, quello che raccontano gli operatori up level italiani, dove la ricerca si orienta su destinazioni ed esperienze vere, mai urlate, e che concedano il tempo di comprendere e farsi ricomprendere dalla cultura del luogo, in un interscambio quasi osmotico che arricchisce anima, corpo e spirito.

Anche la cura per il corpo assume, quindi, una dimensione altra, e diventa la ricerca di un elisir di lunga vita, che assicuri di vivere a lungo e di vivere bene. Un ampio dossier dedicato al nuovo wellness, in centro giornale, racconta l'evoluzione del concetto di benessere e le nuove opportunità offerte in Italia e non solo.

Oltre l’Italia, che anche su questo numero racconta tante storie, dalle gemme segrete alle nuove tendenze nell’hotellerie, alla capacità dei concierge di alto livello di interpretare il loro ruolo come veri e propri genii della lampada, capaci di realizzare tutti i desideri, l’occhio si allarga all’offerta mondiale.

Un’ampia intervista coinvolge il deputy president e cco di Emirates, che ha raccontato a TTG Luxury come e perché la compagnia sta investendo sul target alto di clientela.

E poi le destinazioni, e la scoperta che che alcune mete molto mature, Grecia e Messico, quest’anno stanno vivendo una nuova vita, con una vera e propria esplosione dell’offerta lusso.

L’edizione Spring di TTG Luxury è disponibile online a questo link.