La biodiversità stupefacente delle riserve africane osservata dall’alto, a bordo di una mongolfiera o di un elicottero a basso impatto sonoro. Le spiagge da cartolina dei Caraibi di nicchia vissute in lussuose ville private lontano dalla folla.

O ancora, per gli appassionati del wellness, resort dove il viaggio è anche all’interno di sé stessi, con trattamenti per ridurre lo stress, rimettersi in forma e recuperare l’equilibrio di corpo e anima.

Ha mille sfaccettature la vacanza di lusso, quella che sempre di più appare come un connubio di scoperta, benessere e servizi tagliati su misura, meglio ancora se in un contesto ad alta sostenibilità.

Lo raccontano sulla Spring edition di TTG Luxury 2024, disponibile online sulla digital edition, i travel designer italiani, in un’inchiesta che mette in luce destinazioni e tendenze del turismo di alta gamma.

Quella clientela che, anche durante la pandemia, non ha mai smesso di viaggiare e che oggi continua a crescere e a offrire opportunità di sviluppo e diversificazione. Immune dagli effetti dell’inflazione, ma anzi rivelando una consonanza sempre più spiccata con i mercati esteri.

Fra le destinazioni, trionfa l’Africa dei safari, i Caraibi più piccoli e segreti, vissuti nel massimo della privacy di una villa affacciata sul mare, e poi Maldive e Oceano Indiano, Giappone, Arabia Saudita.

Fra i modi del viaggio, si cerca un equilibrio fra avventura e relax, con una richiesta wellness che diventa anche un viaggio all’interno di se stessi.

La Spring Edition 2024 di TTG Luxury è disponibile online a questo link.