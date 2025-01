Un Gran Melià a Ushuaia, il lusso nella Terra del Fuoco

Il lusso arriva fino alla fine del mondo. Nel 2028, sotto il marchio Gran Meliá, inizierà ad operare un grande albergo di lusso a Ushuaia, nella Terra del Fuoco.

Il nuovo hotel nasce dall’accordo fra la società argentina Mirgor con Meliá Hotels International.

Con un investimento stimato di oltre 50 milioni di dollari, l’hotel avrà 200 camere, due ristoranti, un bar e un lobby bar, un auditorium da 800 persone, piscine interne e esterne, una spa e una palestra e un giardino d’inverno.

Il progetto mira a rafforzare l'infrastruttura e l'offerta turistica della destinazione, in particolare attraverso proposte incentrate sul turismo aziendale e culturale. Consentirà inoltre la creazione di circa 200 nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di una rete di fornitori locali per soddisfare la domanda di beni e servizi richiesti dall'hotel.

“Seguendo il nostro piano di espansione nella regione LATAM, vediamo un grande potenziale per i nostri marchi di lusso in Argentina, e siamo entusiasti di questa alleanza con un gruppo imprenditoriale come Mirgor, che investe nella Terra del Fuoco da oltre 40 anni – dice il presidente e ceo di Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume -. Siamo molto onorati di lavorare insieme per rendere questo progetto una realtà“.

Soddisfazione è espressa anche dalle autorità locali. “È importante che il settore privato scelga di investire nella nostra provincia – dice Gustavo Melella, governatore della Provincia della Terra del Fuoco -. Indubbiamente, avere un hotel con tali caratteristiche darà impulso al turismo”.