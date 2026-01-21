Un hotel di lusso all’interno della stazione Centrale di Milano. È questo il progetto promosso da Grandi Stazioni Retail, che a seguito di un articolato processo di selezione, coordinato dal team Hotels di Cushman & Wakefield e che ha coinvolto oltre 15 operatori internazionali del settore hospitality, ha individuato Pacini Group Spa come partner operativo per la gestione e la commercializzazione della futura struttura alberghiera, dopo averne definito posizionamento, concept e ambizione internazionale.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana volta ad ampliare e diversificare l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto all’interno delle stazioni.

“Siamo orgogliosi di annunciare oggi un progetto unico nel panorama nazionale - dichiara Elena Sorlini, ceo di Grandi Stazioni Retail -. L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate.”

A conferma dell’elevato posizionamento e della visione internazionale del progetto, la futura struttura sarà affiliata a un primario marchio alberghiero internazionale che verrà annunciato nei prossimi mesi.

Per la progettazione architettonica dell’intera struttura Grandi Stazioni Retail ha scelto lo studio RMA dell’architetto Roberto Murgia mentre per il design degli interni, Pacini Group ha coinvolto lo Studio Marco Piva.

“Questo progetto rappresenta per Pacini Group una sfida di grande valore strategico e simbolico - commenta Emidio Pacini, ceo e founder di Pacini Group -. Portare per la prima volta l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come la stazione Centrale di Milano significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale”.

Ulteriori dettagli sul progetto, i cui lavori sono già partiti, e l’identità del marchio alberghiero, verranno comunicati nei prossimi mesi.