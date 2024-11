Si chiama Villa Haven il nuovo complesso di ville lusso immerse nella vegetazione dell’atollo di Ari Sud . È la novità alta gamma delle Maldive , appena inaugurata da Villa Resorts per portare a un livello ancora più alto la sua collezione tropicale, dedicandola agli ospiti più esigenti in cerca di eleganza, semplicità e natura.

Annidata in una distesa verde di 2.500 mq, l’opulenta Haven Reserve ha tre camere da letto e tre piscine, tra cui una lunga 40 metri; ideale per famiglie o gruppi di amici. La cucina del Villa Haven è ricercata e varia, e ogni ristorante del resort propone esperienze culinarie uniche sia come menu, sia come arredi e vista panoramica.