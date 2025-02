Un paradiso di lusso sull’Oceano, apre il St. Regis Aruba Resort

Oltre 252 camere, di cui 52 suite, due piscine a sfioro, e sei punti ristoro, tra cui un ristorante stellato. Questi alcuni dei numeri del St. Regis Aruba Resort, il primo indirizzo del prestigioso luxury brand sull’isola.

La struttura, che si affaccia sulla spiaggia di Palm Beach, si propone come soluzione ideale per il wedding, ma anche per gli eventi e i meeting, con i suoi ampi spazi, l’Astor Ballroom e le Terrace Suite con vista sull’Oceano.

Tra gli altri punti di forza, come anticipato in apertura, una ricca proposta food, con sei venue, che includono il ristorante della stella Michelin Akira Back.

L’offerta wellness - riporta Travel Weekly - include piscine a sfioro, Spa e fitness center.

Completano i servizi del resort il St. Regis Casino e un club per gli ospiti più piccoli.