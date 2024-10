Una cena nel deserto firmata Veuve Clicquot

La cena nel deserto è una delle esperienze più ricercate per chi visita i Paesi arabi. Arabian Adventures, parte del gruppo Emirates, lancia una cena nel deserto a Dubai con un tocco ultra glamour grazie alla collaborazione con la casa di champagne Veuve Clicquot.

È stato, infatti, progettato un nuovo sito su misura in un luogo remoto nella Dubai Desert Conservation Reserve (DDCR), una delle più grandi riserve naturali degli EAU.

La nuova location creata ad hoc comprende una “Sundowner Lounge” sulle dune per ammirare i tramonti e un’area privata allestita per la cena all'interno di un'enclave. Verrà servito un menu a più portate preparato da uno chef privato, in grado di accogliere da un minimo di due a un massimo di otto ospiti. Durante la serata sarà servita anche una selezione di bevande pregiate, abbinate in modo specifico a ogni portata durante la cena e gestite da un sommelier.

“In linea con l'eredità e la value proposition di Veuve Clicquot, The Veuve Clicquot Desert Experience by Arabian Adventures coniuga la bellezza naturale del deserto e l'esclusività di una cena privata, ideale per una cena importante lontano dal solito ambiente del ristorante - spiega . Alaa AlKhatib, vicepresidente destination management di dnata Travel Group -. Per i trade partner internazionali, l'obiettivo è che questo nuovo prodotto possa arricchire itinerari e proposte di viaggio a Dubai. Questa nuova esperienza esclusiva è pensata per essere di richiamo sia per i turisti che si recano per la prima volta sia per i repeater”.

La Veuve Clicquot Desert Experience by Arabian Adventures comprende i trasferimenti di andata e ritorno al DDCR e attraverso il deserto fino alla location esclusiva in auto di lusso dall'hotel o dalla residenza degli ospiti a Dubai. Una guida safari sarà a disposizione per tutta la serata, per i trasferimenti e per offrire approfondimenti per l'avvistamento della fauna selvatica.

L'esperienza inizia con una breve passeggiata facoltativa a dorso di cammello fino alla Sundowner Lounge privata degli ospiti, con un benvenuto a base di champagne Veuve Clicquot e la possibilità di scattare foto a uno spettacolare tramonto. Gli ospiti saranno poi invitati nell’area allestita per la cena per gustare un menu a più portate preparato da uno chef privato, arricchito da una selezione di bevande pregiate scelte per esaltare ogni piatto. Un sommelier personale sarà a disposizione per dimostrare come le caratteristiche di ogni bevanda si abbinino perfettamente a ogni piatto.

La serata si conclude con l'opportunità di osservare il cielo stellato, con il calore di un falò e un cognac e cioccolatini come accompagnamento.

Su richiesta degli ospiti, è possibile aggiungere intrattenimento o altri extra, tra cui l'opzione di selezionare vini e champagne di altissima qualità dall’ampio portfolio della collezione Veuve Clicquot.