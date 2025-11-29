A giugno 2026 Orient Express apre un nuovo capitolo: salperà con una Guerlain Spa a bordo dei velieri Orient Express Sailing Yachts, trasformando il viaggio in mare in una destinazione di benessere.

È l’incontro di due icone francesi, unite da eleganza, visione e savoir-faire. Orient Express, mito di oltre 140 anni nato sui binari, oggi si reinventa sul mare; Guerlain, dal 1828, è simbolo di alta profumeria e cosmetica, capace di elevare la bellezza a forma d’arte. Sul primo veliero, l’Orient Express Corinthian – il più grande al mondo – la spa diventa un rifugio sensoriale di 500 mq con suite trattamento, area relax, barberia, salone di bellezza, fitness e piscina outdoor.