La vera sfida non è inseguire nuovi record di presenze o di tariffe, ma l’essere capaci di generare valore. Questo l’obiettivo degli hotel indipendenti secondo Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality, che traccia un quadro dell’hospitality d’alta gamma alla luce dei segnali raccolti attraverso il confronto con gli hotel del Club e la propria rete internazionale di luxury travel advisor. Un dato è certo: oggi gli standard elevati di comfort, design e servizio non bastano più, perché a fare la differenza è la capacità di offrire un’esperienza distintiva, profondamente legata all’identità dell’hotel e del territorio.

“L’Italia - commenta Cardone - continua a esercitare un’attrattiva straordinaria sulla clientela internazionale d’alta gamma, ma dovremo concentrarci sulla capacità di generare valore, valorizzando ciò che rende unica la nostra ospitalità e costruendo modelli di crescita più equilibrati e sostenibili”. Da questo punto di vista gli hotel indipendenti italiani hanno un vantaggio competitivo: la libertà di esprimere una propria personalità, una storia e una cultura dell’ospitalità difficilmente replicabili attraverso modelli standardizzati.

“Per molti anni - continua Cardone - nel lusso italiano bastava dire Made in Italy. Oggi non è più sufficiente: il vero valore sta nel poter dire ‘Made in this place’. Il viaggiatore d’alta gamma vuole conoscere il luogo da cui proviene un’esperienza, chi l’ha realizzata e perché è nata proprio lì. È il genius loci, lo spirito del luogo”. E, all’interno di Autentico Hotels, fa l’esempio di Lupaia, immersa nella campagna toscana, di Il Falconiere Relais & Spa a Cortona, dove ospitalità familiare e tradizione enogastronomica si intrecciano, o del Grand Hotel Parker’s di Napoli, che coniuga una lunga storia alberghiera con l’eccellenza gastronomica del ristorante George, due stelle Michelin.

Intercettare una domanda qualificata

L’aumento della domanda internazionale rappresenta un’opportunità, ma secondo Autentico una delle principali sfide per il 2027 sarà intercettare una domanda qualificata durante un periodo più ampio dell’anno, valorizzando le stagioni intermedie e promuovendo destinazioni meno congestionate. “Essere indipendenti - sottolinea Cardone - non deve significare essere isolati. Il patrimonio dell’ospitalità italiana è fatto di imprese straordinarie, spesso familiari, che hanno costruito il proprio successo sulla passione, sulla qualità e su una forte identità. Ma oggi, per competere a livello internazionale, è necessario condividere competenze, conoscenze e opportunità, mantenendo intatta l’autonomia di ciascuna proprietà”. Da qui la scelta di consolidare Autentico Hotels a 25 membri, privilegiando la qualità delle relazioni e la collaborazione rispetto alla crescita numerica. Una dimensione contenuta favorisce, infatti, il confronto diretto, la partecipazione attiva e lo sviluppo di progetti comuni.

Identità, valore e collaborazione rappresentano dunque, secondo Autentico Hospitality, le tre direttrici sulle quali si giocherà il futuro dell’ospitalità indipendente italiana d’alta gamma.