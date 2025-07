Venezia Astrologica, la nuova esperienza di Palazzina Grassi

Arriva da Palazzina Grassi una proposta inedita di scoperta di Venezia: un tour a piedi di due ore a caccia delle simbologie astrologiche della città, che termina con un consulto astrocartografico personalizzato.

La struttura del brand Relegance-The Unexpected Collection lancia una nuova esperienza dedicata agli appassionati di astri e a loro influsso sulle vite umane. L’itinerario del tour orbita intorno a Piazza San Marco, cuore simbolico di Venezia, dove l’astrologia è ovunque: dai leoni alati simbolo della Repubblica di Venezia e segno zodiacale del Leone, ai segni zodiacali che punteggiano l’architettura circostante. Il percorso prosegue con la visita a Palazzo Ducale con la Statua della Giustizia, la Sala del Senato e il Capitello Astrologico per arrivare alla Biblioteca Marciana con il suggestivo Scalone, capolavoro architettonico con elementi che rimandano a temi cosmici.

Nella Basilica di San Marco è invece possibile ammirare i mesi dell’anno e i relativi segni zodiacali scolpiti in rilievo sul portale centrale, una rappresentazione ciclica che ricorda come la vita veneziana fosse scandita non solo dal tempo terreno, ma anche da quello celeste. La Torre dell’orologio, con il suo celebre Quadrante Astrologico, inaugurata nel 1499 e progettata da Mauro Codussi, è un vero manifesto dell’astrologia rinascimentale che indicava non solo il tempo ma anche il ritmo dell’universo, offrendo una lettura cosmica della realtà.

La tappa successiva del tour è la visita al Museo Correr, per ammirare l’astrologia nella xilografia di Jacopo de Barbari. Qui le stelle non erano solo bussole fondamentali per la navigazione, ma guide silenziose nelle scelte che tracciavano il futuro della città. L’ultima tappa del tour conduce nelle farmacie e spezierie veneziane, luoghi di scienza, dove in passato per le pratiche mediche era utilizzato anche il sapere astrologico. Gli speziali consultavano infatti le stelle per determinare i momenti favorevoli alla preparazione dei rimedi, consapevoli che “ogni pianta è sotto la dominazione di un pianeta”.

Il tour si conclude con un Consulto Astrocartografico personalizzato: ciascun partecipante riceverà un’analisi astrocartografica che, attraverso l’analisi del tema natale e delle posizioni dei pianeti, saprà fornire indicazioni sulle località nel mondo ideali per raggiungere i propri obiettivi.