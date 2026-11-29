Il modello di ospitalità diffusa piace, soprattutto agli ospiti americani. Questo uno dei punti salienti che emergono dall’analisi della stagione 2026 di Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi, che conclude l’anno con ricavi pari a 17,5 milioni di euro, registrando una netta crescita rispetto al 2025. Se la componente italiana si è, infatti, mantenuta sostanzialmente stabile, il mercato statunitense ha rafforzato la crescita registrata negli ultimi anni, confermando l’interesse di questa componente di visitatori per la destinazione e l’offerta del resort. La presenza europea si è dimostrata solida, in particolare dai mercati UK e Svizzera.

“Un risultato - spiega l’azienda - che conferma la solidità del modello di ospitalità diffusa della struttura e l’efficacia di una strategia che punta a coniugare sviluppo, innovazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, inserito nel quartiere di Roma Imperiale a Forte dei Marmi”. Tra le principali novità del 2026 figurano l’apertura di Villa Ines, immersa nel giardino di Villa Radici, e l’inaugurazione di un nuovo concept di ristorazione a Villa Agnelli, ideato per offrire un’esperienza intima ed esclusiva nel giardino, all’ombra dei pini. Due progetti che si inseriscono in un percorso di crescita volto a valorizzare ulteriormente le diverse anime di un resort con oltre 70 anni di storia.